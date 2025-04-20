للعام الثاني تواليا .. العراق يحرز المركز الأول في البطولة العربية للمبتكرين الشباب

شفق نيوز/ حصل الفريق العراقي على المركز الأول في مسابقة المبتكرين الشباب ضمن البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي.

وقال نائب رئيس الوفد العراقي المشارك في البطولة أحمد عبد العظيم العزاوي في تصريح صحفي ان، البطولة التي شاركت بها 15 دولة عربية، مثل العراق فيها فريق متنوع من خمس محافظات ( بغداد، النجف، البصرة، الأنبار، وكركوك ).

وأضاف ان الفريق العراقي "تألق في مختلف المسابقات، وحقق نتائج مبهرة، أبرزها المركز الأول في مسابقة المبتكرين الشباب للعام الثاني على التوالي".

وأوضح العزاوي "جائزة أفضل مشروع وفكرة في المسابقة نفسها ذهبت الى فريق محافظة النجف، و جائزتان لأفضل المشاريع في مسابقة تتبع الخط (المستوى المتقدم)، أحرزتها فرق من محافظات البصرة، بغداد، والأنبار"، منوهاً إلى ان "الوفد كان برئاسة سجى الظالمي عضو الهيئة الادارية وممثل العراق في الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي".

وعد نائب رئيس الوفد، هذه المشاركة هي الرابعة للعراق في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية، بعد أن سبق له الحضور في مصر 2022، قطر 2023، والأردن 2024، ليواصل بهذه النتائج تأكيد مكانته في طليعة الدول العربية بمجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.