سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يجري أعمال صيانة على أقدم جسر في التاريخ (صور)

Category: منوعـات

Date: 2021-11-05T20:22:58+0000
العراق يجري أعمال صيانة على أقدم جسر في التاريخ (صور)

شفق نيوز/ أعلن العراق اليوم الجمعة، عن المباشرة بصيانة أقدم الجسور على وجه الكرة الأرضية، حيث يبلغ من العمر أكثر من 4000 سنة.

وقال مدير مفتشية آثار ذي قار، عامر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز؛ إن "البعثة البريطانية العاملة بمدينة گرسو الاثرية في قضاء النصر شمالي المحافظة، باشرت اليوم بصيانة اقدم (جسر وناظم مائي) على وجه الكرة الأرضية، حيث يبلغ من العمر أكثر من 4000 سنة"، لافتا إلى أن " الجسر تم اكتشافه في عام 1887 من قبل بعثة فرنسية ولم تجري عليه الصيانة منذ اكتشافه وحتى الآن ".

وأضاف، أن" البعثة البريطانية العاملة في المدينة الاثرية ستعمل على صيانته في كل عام لمدة شهرين ولخمسة أعوام مقبلة ".

وأكد عبدالرزاق، أن "هذه البعثة تعتبر أكثر البعثات الاثرية النموذجية في الشرق الأوسط، حيث تتكون من 20 شخصا، برفقة 3 آثاريين من مديرية مفتشية اثار ذي قار، فضلا عن تواجد 12 طالبا من الأوائل على كليات الآثار في العراق، و6 أشخاص متدربين على البعثة من العاصمة بغداد".

related

فيديو.. عراقي يبرع بالرقص على الأسلاك والمسامير بأنامله

Date: 2021-07-06 05:51:54
فيديو.. عراقي يبرع بالرقص على الأسلاك والمسامير بأنامله

فيديو.. عراقي يبعثر قوانين الطبيعة بمهارة نادرة

Date: 2021-07-20 08:37:18
فيديو.. عراقي يبعثر قوانين الطبيعة بمهارة نادرة

فيديو.. مجلس عزاء يحتضن عملاً مسرحياً في كركوك

Date: 2021-06-29 10:24:02
فيديو.. مجلس عزاء يحتضن عملاً مسرحياً في كركوك

عراقي كفيف ينير المنازل في "مهنة الموت"

Date: 2021-08-06 08:15:53
عراقي كفيف ينير المنازل في "مهنة الموت"

فيديو.. كأس بقوة قنينة كاملة.. تعرف على قصة نبيذ بطرس المعتق

Date: 2021-09-10 12:57:51
فيديو.. كأس بقوة قنينة كاملة.. تعرف على قصة نبيذ بطرس المعتق

خبر سار يربط بين المناطق المشمسة ووفيات كورونا

Date: 2021-04-09 07:14:39
خبر سار يربط بين المناطق المشمسة ووفيات كورونا

فيديو.. مدينة الثقافة والحضارة العراقية تعود للعصور المظلمة عبر "مشعوذين"

Date: 2021-06-30 15:41:28
فيديو.. مدينة الثقافة والحضارة العراقية تعود للعصور المظلمة عبر "مشعوذين"

بغداد تدعو الحكومة الاتحادية لحظر تجوال شامل بالعاصمة بعد تزايد اصابات كورونا

Date: 2020-05-14 14:51:23
بغداد تدعو الحكومة الاتحادية لحظر تجوال شامل بالعاصمة بعد تزايد اصابات كورونا