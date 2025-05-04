العراق يتذيل قائمة أغلى الأسعار للمياه المعبأة

شفق نيوز/ حل العراق، بالمراتب الأخيرة بقائمة أعلى أسعار للمياه المعبأة، حسب تصنيف موقع world population.

وذكر الموقع في تقرير، أطلعت عليه شفق نيوز، إن "تكلفة المياه المعبأة في أوروبا أو امريكا الشمالية سعة 0.33 مللتر، أغلى بكثير من اسيا او افريقيا، حيث تبلغ سعرها في أوروبا كمتوسط 2.50 دولار، إلا أنه في أوروبا تطبق لوائح صارمة من اجل الجودة سواء بما يتعلق بالترشيح او التغليف".

وأضاف أن "العراق جاء في المراتب الاخيرة في القائمة، حيث بلغ سعرها 20 سنتا، كما احتلت مصر المرتبة الاخيرة بواقع 12 سنتا، للقارورة".

وتابع "عالميا احتلت سويسرا المرتبة الاولى كأغلى سعر للمياه المعبأة، حيث بلغ سعرها 4.58 دولار، تليها لوكسمبورغ بسعر 3.40 دولار، تليها الدنمارك بسعر 2.92 دولار وتأتي المانيا رابعا بسعر 2.69 دولار".

وأشار إلى أنه "عربيا جاءت الامارات العربية بأغلى سعر، بلغ 60 سنتا تليها فلسطين 59 سنتا ومن ثم جاءت الكويت ثالثا بسعر 42 سنتا والاردن رابعا بسعر 38 سنتا والمغرب خامسا بسعر 36 سنتا".