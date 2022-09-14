العراق يبادل حجراً من الجامع النوري مع آخر من كاتدرائية نوتردام

شفق نيوز/ كشف وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، يوم الأربعاء، عن إجراء مباحثات مع فرنسا لاستعادة "كرسي العراق" في معهد العالم العربي، فيما سيحصل على تذكار من أشهر كاتدرائية على مستوى العالم بالعاصمة باريس.

وقال ناظم في حوار مع كبير صحفييّ صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، جورج مالبرونو، إن "العراق سيستعيد ريادته الثقافية"، موضحاً أن "وزارة الثقافة تعمل بكل ما تملك على زيادة فاعليتها على الرغم من الجو السياسي غير المستقر".

وأضاف ناظم، أن "الرئيس الفرنسي اقترح عدة مقترحات عند زيارته العراق تهدف للتلاقح الثقافي من بينها، التبادل الرمزي لحجر من الجامع النوري مع حجر آخر من كاتدرائية نوتردام التي دُمرت خلال حريق في نيسان 2019".

وأشار إلى أن "المقترح تحول في النهاية إلى عرض تذكارين من أحجار الجامع النوري، وكنيسة نوتردام في مبنى اليونسكو في باريس، كما تطرق الحوار أيضاً إلى العمل الحثيث للوزارة على استعادة كرسي العراق في معهد العالم العربي في باريس".

وأشار ناظم إلى أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع السياسية في العراق وطبيعة مجرياتها.