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العراق من بينها.. ثلاث دول شرق أوسطية الأعلى بدرجات الحرارة (جدول)

Category: منوعـات

Date: 2022-07-16T10:02:59+0000
العراق من بينها.. ثلاث دول شرق أوسطية الأعلى بدرجات الحرارة (جدول)

شفق نيوز/ سجلت ثلاث دول شرق اوسطية بينها العراق، يوم السبت، ضمن مناطق الاعلى في معدل درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

ويبين الجدول أن ثلاث دول في الشرق الأوسط شملت ايران والعراق والكويت كانت ضمن الاعلى بدرجات الحرارة خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الجدول فأن مدن ومناطق في ايران احتلت المرتبة الاولى والثانية والرابعة والتاسعة بدرجات حرارة تراوحت بين 50.3 و48.3 درجة مئوية، فيما احتلت مناطق من جنوب العراق المرتبة الثالثة والثامنة والمرتبة 12 و13 بالجدول بدرجات حرارة تراوحت بين 49.6 و48 درجة مئوية، فيما احتلت مناطق في الكويت المرتبة السادسة والسابعة والعاشرة و11 و14 و15 بدرجات حرارة تتراوح بين 48.7 و47.8 درجة مئوية. 

أدناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم:

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