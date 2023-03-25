العراق في المرتبة 16 عربياً ضمن قائمة اقصر ساعات الصيام

شفق نيوز/ يأتي العراق هذا العام بالمرتبة 16 دولة عربية، في قائمة أقصر ساعات الصيام في الوطن العربي، فيما تأتي جزر القمر بأقصر الساعات، في تلك القائمة وتونس والجزائر بأطولها.

واحتلت دولة جزر القمر رأس قائمة اقصر ساعات الصيام في الوطن العربي بعدد ساعات 12 ساعة و37 دقيقة فقط، وجاءت الصومال في المرتبة الثانية بنحو 13 ساعة و27 دقيقة، تليها اليمن بنحو 14 ساعة و7 دقائق، ثم السودان بنحو 14 ساعة و8 دقائق، تلتها موريتانيا بنحو 14 ساعة و15 دقيقة، أما قطر فأتت في المرتبة السادسة عربياً بنحو 14 ساعة و15 دقيقة".

وجاءت الكويت سابعا بالتساوي مع كل من سوريا وفلسطين والأردن ولبنان بعدد ساعات صيام تقارب 14 ساعة ونصف الساعة.

وسيكون عدد ساعات الصيام في سلطنة عُمان نحو 14 ساعة و37 دقيقة، أما في السعودية والإمارات فسيكون نحو 14 ساعة و41 دقيقة، وفي البحرين نحو 14 ساعة و49 دقيقة، وفي العراق جاء بالمرتبة 16 في جدول اقصر ساعات الصيام في الوطن العربي بنحو 15 ساعة.

أما في مصر فيصل عدد الساعات لنحو 15 ساعة، وفي المغرب نحو 15 ساعة و25 دقيقة، وفي ليبيا نحو 15 ساعة و30 دقيقة، وفي الجزائر وتونس فستكون بالتساوي نحو 15 ساعة و45 دقيقة .

دولياً، يصوم المسلمون الذين يعيشون في غرينلاند أطول عدد ساعات صيام بنحو 20 ساعة، يليهم مسلمو بولندا بنحو 18 ساعة و30 دقيقة، ثم مسلمي روسيا بنحو 18 ساعة و29 دقيقة.