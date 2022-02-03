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العراق.. عرض حيّ للتعليم من القرون الوسطى- فيديو-

Category: منوعـات

Date: 2022-02-03T18:07:13+0000
العراق.. عرض حيّ للتعليم من القرون الوسطى- فيديو-

شفق نيوز/ واقع المشهد في مدرسة أم النخيل الابتدائية في محافظة ذي قار، يصور للمتلقي "صرحاً" تعليمياً يعود للقرون الوسطى، حيث لا سقف أو صحيات، كل أربعة طلاب يتزاحمون على رحلة متهالكة واحدة.

المدرسة تأسست عام ٢٠٠٦ وقام ببنائها أهالي المنطقة، واثارت الجدل مؤخراً بعد انتشار صورة لطلبة يؤدون الامتحان في العراء.

شفق نيوز تقصت ذلك، ويروي القائمون على المدرسة أن المُعلم الذي أقدم على ذلك، "كان من أجل الطلبة، الذين تكدسوا في الصف المتثلج والمليء بأجواء رطبة، حيث استغل أشعة الشمس لتدفئتهم وأداء امتحانهم "بصورة أفضل".

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