العراق خارج تشكيلة الدول الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ غادرت المدن العراقية، يوم الاثنين، قائمة الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مطار الملك فهد الدولي في الدمام السعودية سجل أعلى درجة حرارة بالعالم بواقع 43.9 درجة مئوية، يليه بالمرتبة الثانية مطار الكويت الدولي بـ43.7 درجة، وفي المرتبة الثالثة مدينة الإحساء السعودية بـ43.6، ومن ثم جاءت مدينة الرستاق في عمان رابعاً بـ43.3، ومدينة بيلما في النيجر خامساً بـ43.2 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً جاءت مدينة العامرات في عمان سادساً حيث سجلت 43.1 درجة مئوية، والمدينة المنورة في السعودية سابعاً بـ43.1 درجة، ثم عين صالح في الجزائر ثامناً بـ43، وجاء مطار وادي الدواسر في السعودية تاسعاً بـ43، ومدينة عبادان في إيران عاشراً بـ42.5 درجة مئوية.

وجاء مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات بالمرتبة الحادية عشر بدرجة حرارة 42.5 مئوية، ومدينة صور في عمان بالمرتبة الثانية عشر بـ42.5، ومطار أبو ظبي "البطين" في الإمارات بالمرتبة الثالثة عشر بـ42.4، تليه مدينة الأحواز في إيران بالمرتبة الرابعة عشر بـ42.4، وأخيراً مطار رأس الخيمة الدولي في الإمارات بالمرتبة الخامسة عشر بدرجة حرارة بلغت 42.3 مئوية.