العراق خارج التصنيف.. منتدى عالمي يرصد "الفجوة" بين الجنسين عربياً

شفق نيوز/ أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، نسخته السابعة عشر، يوم الأربعاء، عن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين لعام 2023، وأورد دولاً عربية ضمن التصنيف إلا أن العراق لم يكن من بينها.

وبحسب المنتدى فإن التقديرات تشير بأن سد الفجوة بين الجنسين سيستغرق مدة 131 عاماً أخرى، وفقاً لشبكة "CNN عربية".

وبلغت نسبة سد الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2023 لجميع البلدان الـ146 المشمولة في هذا الإصدار 68.4%، ما يشير إلى تحسن بمقدار 0.3% مقارنةً بإصدار العام الماضي.

ويقيس مؤشر الفجوة بين الجنسين المساواة بين الجنسين عبر أربعة مجالات: المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي.

وبالمقارنة مع مناطق أخرى، ما تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من فجوة واسعة في مستوى التكافؤ بين الجنسين، حيث تقدر نسبة التكافؤ في تلك المنطقة بـ 62.6%.

وتشير البيانات إلى أن هناك انخفاضاً بنسبة 0.9% في معدل التكافؤ منذ آخر إصدار لهذا التقرير، استناداً إلى عينة ثابتة من الدول التي تمت مراجعتها منذ عام 2006.

وبالنسبة للدول العربية، حققت دولة الإمارات أعلى مستوى من المساواة في المنطقة بنسبة 71.2%، بينما سجلت الجزائر الترتيب الأدنى.

وسجلت ثلاثة من أكثر البلدان العربية اكتظاظاً بالسكان، وهي مصر، والجزائر، والمغرب، تراجعاً في درجات المساواة بين الجنسين منذ آخر إصدار.

ويوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية للتقدم الإقليمي، سيستغرق الأمر 152 عاماً حتى تتحقق المساواة بشكل كامل في المنطقة.

وإليكم نظرة على ترتيب الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، في الإنفوغراف.