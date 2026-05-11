العراق بين الأعلى عربياً وعالمياً بمعدلات السمنة خلال 2026

قال تصنيف حديث نشرته مجلة CEOWORLD إن العراق جاء ضمن الدول الأعلى عالمياً وعربياً في معدلات السمنة لعام 2026، مسجلاً المرتبة 172 عالمياً من أصل 197 دولة، بمعدل سمنة إجمالي بلغ 39.28%.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد بلغ معدل السمنة بين الرجال في العراق 30.43%، فيما ارتفع بين النساء إلى 48.13%، ما يضع العراق بين أعلى الدول العربية من حيث انتشار السمنة، متقدماً على دول عدة في المنطقة.

وأشار التصنيف إلى أن البحرين سجلت معدل سمنة بلغ 38.96%، فيما جاءت ليبيا عند 38.24%، والأردن عند 36.56%، بينما سجلت الإمارات العربية المتحدة 34.81%، والسعودية 45.56%، تلتها مصر بـ50.14%، ثم قطر بـ57.33%، وأخيراً الكويت بمعدل سمنة بلغ 57.85%، لتأتي في المرتبة 187 عالمياً.

في المقابل، تصدرت فيتنام قائمة الدول الأقل سمنة عالمياً بنسبة 1.72% فقط، تلتها تيمور الشرقية ثم إثيوبيا، فيما جاءت الولايات المتحدة ضمن أكثر الدول سمنة في العالم بنسبة 51.85%، بينما حلت ساموا الأميركية في المرتبة الأخيرة بنسبة 75.29%.

وربط التقرير انخفاض معدلات السمنة في تلك الدول بانخفاض الدخل، والاعتماد على الأنظمة الغذائية التقليدية، وارتفاع النشاط البدني.

وأضاف أن معدلات السمنة العالمية لدى البالغين تضاعفت أكثر من مرتين منذ عام 1990، فيما تضاعفت بين المراهقين أربع مرات، محذراً من أن الاقتصادات الناشئة، ومنها دول الشرق الأوسط، تواجه ضغوطاً صحية واقتصادية متزايدة نتيجة التوسع الحضري، وتغير الأنظمة الغذائية، وزيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة.

وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع معدلات السمنة لا ينعكس فقط على القطاع الصحي، بل يمتد إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية والتأمين، والتأثير على إنتاجية القوى العاملة، ما يجعلها تحدياً اقتصادياً إلى جانب كونها قضية صحية عامة.