العراق بالمركز 12 عربياً و93 عالمياً بمعدل الذكاء

شفق نيوز/ أفاد موقع "International IQ Test" بأن العراقيين حلّوا بالمركز 12 عربياً و93 عالمياً من أصل 126 دولة، بمتوسط الذكاء لعام 2025.

وبحسب الموقع الذي أشار في إحصائية له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "متوسط ​ ​معدل الذكاء حسب البلد أعلى عموماً في شرق آسيا، وهو قريب من المتوسط ​​العالمي في أوروبا وغرب آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية وشمال أفريقيا. في المقابل، يميل إلى أن يكون أقل من المتوسط ​​في وسط وجنوب أفريقيا، وكذلك في أمريكا اللاتينية".

ووفقاً للدراسة فأن "الصين تتمتع بأعلى متوسط معدل ذكاء وهو 107.19 نقطة، تليها كوريا الجنوبية ثانياً 106.43 نقطة، واليابان ثالثاً 106.4 نقطة، وجاءت إيران رابعاً 106.3 نقطة، ومن ثم سنغافورة خامساً 105.14 نقطة، وروسيا سادساً 103.16 نقطة، فيما تذيلت كل من الغابون، وأنغولا، وبنين، جدول الترتيب".

وحلّ العراق بالمركز 12 عربياً و93 عالمياً بحصوله على 93.99 نقطة متراجعاً بنسبة 0.63% عن العام 2024 الذي حصل على 94.62 نقطة.

وعربياً جاء لبنان بالمرتبة الأولى بأعلى متوسط معدل الذكاء، تلته تونس ثانياً، ومصر ثالثاً، والجزائر رابعاً، والإمارات خامساً، والمغرب سادساً، والأردن سابعاً، والكويت ثامناً، وقطر تاسعاً، وعمان عاشراً، والبحرين بالمركز 11، والسعودية 13".