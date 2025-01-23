العراق بالمرتبة 131 بمتوسط الأعمار

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 131 بمتوسط الأعمار لعام 2025 من أصل 197 دولة مدرجة بالجدول حسب مجلة "ceoworld" الأمريكية.

وذكرت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أغلب الدول التي ستتمتع بأطول متوسط ​​عمر متوقع في العام 2025 هي دول غنية في آسيا وأوروبا، حيث أن متوسط ​​العمر عند الولادة في العالم من المتوقع أن يصل إلى 73.49 عاماً في العام الحالي".

وبينت أن "هونغ كونغ واليابان وماكاو حصلت على المراكز الأولى، حيث يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع لكل منها قرابة 84 عاماً، تليها سويسرا وسنغافورة وإسبانيا وإيطاليا واستراليا على التوالي بمتوسط عمر 83 عاماً".

وأضافت أن "العراق جاء بالمرتبة 131 عالمياً بمتوسط عمر 70.37 عاماً ومن المتوقع أن يكون عمر متوسط الذكور في العراق 68.83 عاماً والإناث 72.42 عاماً".

وعربيا جاءت قطر بالمرتبة الأولى بأعلى متوسط العمر بواقع 80 عاماً، تليها ثانياً لبنان 78.82 عاماً، ومن ثم الإمارات ثالثاً 77.75 عاماً، وعمان رابعاً بمتوسط عمر 77.53 عاماً، تليها خامساً البحرين 77 عاماً.

وتذيلت القائمة كل من أفريقيا الوسطى وليسوتو وتشاد بمتوسط عمر 53.42 عاماً، و63.51 عاماً، و63.80 عاماً على التوالي.