العراق بالمرتبة 12 عربياً و124 عالمياً في نضج الحكومة الرقمية

شفق نيوز- متابعة

كشف البنك الدولي، يوم الخميس، أن ترتيب العراق في مجال نضج الحكومة الرقمية جاء بالمرتبة 12 عربياً و124 عالمياً.

وبحسب تقرير البنك الدولي للعام 2025 الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق صُنّف ضمن الفئة "C" وهي المرتبة الثالثة في مستوى النضج الرقمي الحكومي، مسجلاً درجة بلغت 46.42%، ليحل في بالمرتبة 12 عربياً والمرتبة 124 عالمياً من أصل 197 دولة.

وبين أن نضج الحكومة الرقمية تقاس عبر أربعة محاور والتي تشمل أنظمة الحكومة الأساسية التي سجلت 60.48%، والبنية وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً التي سجلت 63.88%، والمشاركة الرقمية للمواطنين الشفافية التي سجلت 25.04%، إضافة إلى ممكنات الحكومة الرقمية التي سجلت 36.31%.

وأشار إلى أن ذلك لا يعين أن العراق بلا خدمات رقمية، بل أنه يعاني من فجوة في الشفافية والمشاركة الرقمية وهو ما يخلق نموذج "رقمنة معاملات أكثر من حوكمة دولة رقمية".

وبحسب بيانات البنك الدولي فقد جاءت كوريا الجنوبية بالمرتبة الأولى في نضج الحكومة الرقمية، تليها السعودية ثانياً وإستونيا ثالثاً، والبرازيل رابعاً، وأسترليا خامساً، وصربيا سادساً، والهند سابعاً، وروسيا ثامناً، وأوزبكستان تاسعاً، وكندا عاشراً.

وتذيلت كوريا الشمالية بالمرتبة الأخيرة 197، وسوريا بالمرتبة 195، واليمن بالمرتبة 194.

وعربياً، جاءت السعودية أولاً، ومن ثم البحرين ثانياً، والإمارات ثالثاً، والأردن رابعاً، ومصر خامساً، وقطر سادساً، وعمان سابعاً، وتونس ثامناً، والكويت تاسعاً، والجزائر عاشراً، والمغرب بالمرتبة 11، والعراق بالمرتبة 12، ومن ثم جاءت موريتانيا بالمرتبة 13، ولبنان بالمرتبة 14، وجاءت ليبيا بالمرتبة 15.

ونضج الحكومة الرقمية يعني وصول الحكومة لمستوى متقدم وقادر على تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وذكية وفعالة، تركز على المستخدم، وتتسم بالسهولة والأمان والابتكار، وتلبي احتياجات المواطنين المتغيرة باستمرار، وتتجاوز مجرد رقمنة الخدمات إلى أتمتة العمليات الداخلية وتحسين الإنتاجية بشكل شامل.