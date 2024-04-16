العراق العاشر عربياً والـ123 عالميا بأفضل البلدان التي تعيش فيها النساء

شفق نيوز/ أفادت مجلة ceoworld، اليوم الثلاثاء، بأن العراق جاء في المرتبة العاشرة عربياً والـ123 عالمياً بأفضل البلدات التي تعيش فيها النساء، مستندة إلى بيانات جمعتها مصادر وحدة الاستخبارات الاقتصادية والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتقرير العالمي ومؤشر الحرية الاقتصادية.

وقامت الدراسة بتقييم 156 دولة على أساس تسع سمات مختلفة، بما في ذلك ناحية العوامل الإقليمية والعنصرية والاجتماعية والاقتصادية ، ونسبة المقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، والشعور بالأمان لدى الإناث ،والمساواة في الدخل، والاهتمام بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة. ومتوسط المستوى التعليمي للمرأة، ونسبة النساء البالغات من العمر 25 سنة فما فوق والمنخرطات في عمل مدفوع الأجر، ومستوى إدماج المرأة في المجتمع.

وجاءت هولندا كأفضل دولة في العالم بالنسبة للنساء ، وتبعتها النرويج والسويد في المركزين الثاني والثالث على التوالي، واحتلت الدنمارك المركز الرابع. وتقع ثمانية من بين البلدان العشرة الأولى للنساء في أوروبا، بما في ذلك فنلندا (رقم 5)، وسويسرا (رقم 7)، وفرنسا (رقم 9)، وألمانيا (رقم 10). كما وصلت كندا (رقم 6) ونيوزيلندا (رقم 8) إلى القائمة

فيما جاء العراق في المرتبة 123 عالميا من حيث أفضل الدول التي تعيش فيها النساء للعام الحالي، وتذيلت تشاد والصومال وأفريقيا الوسطى في المراتب الاخيرة 145،155،156 على التوالي من حيث أفضل الدول التي تعيش فيها النساء.

عربيا جاء العراق في المرتبة ال10 عربيا، بعد كل من السعودية وعمان والاردن والامارات والجزائر وقطر والكويت ولبنان وليبيا فيما تذيلت اليمن وسوريا في المراتب الأخيرة عربيا من حيث أفضل الدول التي تعيش فيها النساء.