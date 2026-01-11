العراق الثاني عربياً في السياحة بتركيا خلال شهر

شفق نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الأحد، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية في أعداد السياح العرب خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وذكرت الوزارة، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية من الدول العربية في عدد السياح خلال الفترة المذكورة حيث بلغ عدد السائحين 69 ألفاً و352 شخصاً، في حين جاءت السعودية بالمرتبة الأولى بـ70 ألفاً و979 سائحاً، والجزائر ثالثاً بـ30 ألفاً و629 سائحاً.

وبينت أن مصر جاءت بالمرتبة الرابعة بـ19 ألفاً و955 سائحاً، من ثم لبنان خامساً بـ17 ألفاً و25 سائحاً، والمغرب سادساً بـ15 ألفاً و700 سائح.

وتابعت أن ليبيا جاءت سابعاً بـ14 آلف سائح، وتونس ثامناً بـ12 ألف سائح، والكويت تاسعاً بتسعة آلاف سائح، والإمارات عاشراً بخمسة آلاف سائح.