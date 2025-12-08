العراقيون الأكثر انتهاكاً لـ"تيك توك" بـ8 ملايين فيديو مخالف

شفق نيوز- متابعة

تصدر العراق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد المخالفات لقواعد منصة "تيك توك" بحذف أكثر من 8 ملايين فيديو مخالف خلال الربع الثاني من العام 2025.

جاء ذلك في تقرير لـ"تيك توك" عن إنفاذ إرشادات المجتمع الذي يعرض نتائج الرقابة على المحتوى وأحدث إجراءات المنصة لضبط الانتهاكات وتقليص المحتوى المخالف.

وكشفت البيانات حذف 18.99 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2025 في كلٍّ من العراق ومصر ولبنان والإمارات والمغرب.

كما شددت منصة "تيك توك" إجراءات البث المباشر، إذ أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف عالمياً، بزيادة 93% مقارنة بالربع السابق، ما يشير إلى ارتفاع قدرات اكتشاف الانتهاكات في الوقت الحقيقي.

أما بخصوص مضيفي البث المباشر، فحظرت المنصة أكثر من 1.33 مليون مضيف على مستوى العالم خلال الفترة، مع إيقاف 2.99 مليون بث مباشر في أسواق المنطقة.

وسجّل العراق العدد الأكبر من الفيديوهات المحذوفة في المنطقة، بإجمالي 8.31 ملايين فيديو، بنسبة إزالة استباقية 99.5%، وأعلى عدد من المحتويات المسترجعة بعد قبول الاستئناف بـ189 ألف فيديو، تليه السعودية بـ157 ألفاً، ثم مصر بـ136 ألفاً.

كذلك أزالت "تيك توك" 2.93 مليون فيديو مخالف في مصر خلال الربع الثاني من 2025، بمعدل إزالة استباقية بلغ 99.6%، إذ جرى حذف المحتوى المخالف قبل تلقي بلاغات من المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، حذفت المنصة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، وحظرت 524 ألف مضيف بث مباشر، إلى جانب إيقاف 1.18 مليون بث مباشر مخالف.

كما حذف لبنان 1.06 مليون فيديو، مع تحقيق أسرع معدل استجابة في المنطقة بحذف 97.5% خلال 24 ساعة.

ووفقاً لـ"سي أن أن"، وسعت "تيك توك" نطاق البيانات المتعلقة بتحقيق الربح من البث المباشر، واتخذت إجراءات على 2.32 مليون جلسة بث مباشر حول العالم، وأوقفت تحقيق الربح عن 1.04 مليون من صناع المحتوى في حال مخالفة قواعد المنصة.