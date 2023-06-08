العرافة العمياء تثير هلع ملايين البشر.. ماذا يجري بعد أشهر؟

شفق نيوز / رغم مرور نحو ربع قرن على وفاتها، ما تزال توقعات السيدة البلغارية العجوز، التي عرفت بالعرافة العمياء، تثير اهتمام الملايين عبر العالم، علماً أن الملايين أيضا يتمسكون بالمثل القائل "كذب المنجمون ولو صدقوا".

فقد استقطبت بابا فانغا، خلال السنوات الماضية الآلاف من الأتباع، لاسيما بعد أن "صحت توقعاتها المتعلقة بأحداث الـ 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة"، وفق ما يزعم محبوها.

أما جديدها هذه المرة، فترويج أتباعها لكارثة نووية ستقع قبل نهاية هذا العام 2023.

وادعى هؤلاء أن السيدة الراحلة تحدثت عن انفجار كبير في محطة للطاقة النووية عام 2023 من شأنه أن يتسبب في استقرار السحب السامة فوق آسيا، كما أشارت إلى أن عدة دول ستتأثر بهذا الانفجار جراء انتشار الأمراض الخطيرة.

إلى جانب هذا التوقع الخطير، رجحت فانغا أن يحدث تغير في مدار الأرض، فضلا عن وقوع عاصفة شمسية كبرى.

كذلك، توقعت أن تستخدم قوة عظمى سلاحاً بيولوجيًا سيتسبب بغرق مئات الآلاف، وكل تلك الكوارث "تنبأت" أن تحدث هذا العام الذي ما زلنا في منتصفه.