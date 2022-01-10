العثور على ممثل كوميدي شهير ميتاً في فندق بفلوريدا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في مقاطعة أورانج في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، يوم الاثنين، العثور على الممثل الكوميدي الأميركي، بوب ساغت، ميتا في غرفة فندق بالمقاطعة.

وقالت تغريدة للسلطات الأمنية إنهم "استلموا إبلاغات عن رجل في أحد الغرف، لا يستجيب للنداءات المتكررة"، مضيفة أن الرجل هو "بوب ساغت" وأنه "كان ميتا لحظة وصول الشرطة، وأن لا علامة على اعتداء أو على تعاطي مخدرات في المكان".

ويبلغ ساغت من العمر 65 عاما، ووفقا لحسابه على تويتر، فقد كان يجري جولة كوميدية في فلوريدا.

ونشر دعوة لحضور عروضه، السبت، وفيها يظهر أنه أقام عرضا كوميديا في اليوم ذاته.

وعرف ساغت بدوره في شخصية داني تيرنر، في مسلسل Full House الكوميدي الشهير.