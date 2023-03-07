العثور على "مشط" مصنوع من عظام جمجمة بشرية في انكلترا

شفق نيوز / عثر علماء الآثار على مشط مصنوع من عظام جمجمة بشرية يعود تاريخه إلى العصر الحديدي.

وخلال عمليات إنشاء طريق بري في بار هيل بإنجلترا عام 2018 عثر على مشط مصنوع في العصر الحديدي (750 عام قبل الميلاد-43 عام ميلادي) من عظام جمجمة بشرية، والآن نشر علماء الآثار نتائج دراسته على موقع (MOLA (Museum of London Archaeology.

ولا يختلف هذا المشط للوهلة الأولى عن بقية الأشياء القديمة التي تعود إلى العصر الحديدي التي اكتشفت. ولكن اتضح فيما بعد أن هذا المشط مصنوع من عظام جمجمة بشرية ولم يستخدم في الحياة اليومية، حيث لم يعثر العلماء على أي أثر لتآكل أسنانه.

وقد أثبت الباحثون أن في المشط ثقباً، ويبدو أنه كان يستخدم لربطه بالملابس. لذلك يعتقدون أن هذا المشط كان بمثابة تميمة وأنه مصنوع من عظام شخص مهم بقي مكرما حتى بعد موته.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المشط هو الثالث الذي يعثر عليه العلماء في إنجلترا، فقد سبق أن عثروا على أول مشط في سبعينيات القرن الماضي وعلى المشط الثاني في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بالقرب من منطقة بارهيل.

ويعتقد العلماء أن هذه الاكتشافات قد تشير إلى تقاليد محددة كانت في العصر الحجري سائدة في هذه المنطقة.