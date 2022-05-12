العثور على ماء في كوكب المريخ

شفق نيوز/ كشفت شبكة CNN الأمريكية، ان المركبة المريخية الصينية الجوالة Zhuzhong عثرت على الماء في موقع هبوطها على الكوكب الاحمر.

وذكرت الشبكة أن "بيانات المسح الأولي الذي أجرته المركبة في منطقة هبوطها، تسمح بافتراض وجود الماء في حوض يوتوبيا، بينما يعتقد العديد من العلماء أن المريخ جاف وبارد".

وتشير الصور التي التقطتها المركبة لسطح الصخور المحيطة، إلى أنها تعرضت للتعرية بفعل الرياح والماء. ويعتقد أن هذه الصور ستساعد على كشف التاريخ المائي للكوكب الأحمر.

تجدر الإشارة، إلى أن جميع الدراسات الفضائية السابقة لم تعط أي نتائج مماثلة، بسبب التغطية المحدودة للأجهزة الفضائية المستخدمة.

يذكر أن المركبة Zhuzhong أطلقت في 23 تموز/ يوليو 2020 وهبطت على سطح الكوكب الأحمر في 15 ايار/ مايو عام 2021 ومهمتها البحث عن العلامات المحتملة للحياة على المريخ، وكذلك المساعدة في دراسة مسألة تغير هذه الظروف مستقبلا، ما سيساعد العلماء على فهم ما إذا كان الكوكب سيصبح صالحًا لعيش البشر.