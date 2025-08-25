العثور على لؤلؤة متحجرة عمرها 100 مليون عام في أستراليا

شفق نيوز- متابعة

أعلنت وسائل الأسترالية، العثور على لؤلؤة متحجرة عمرها حوالي 100 مليون عام، في ولاية كوينزلاند.

ووفقا لشبكة "أي بي سي"، فقد عثرت سائحة على هذه اللؤلؤة التي قطرها حوالي 2 سم في منطقة ريتشموند، المعروفة باكتشافاتها الأثرية المهمة، خلال عمليات التنقيب في متحف كرونوصور كورنورن حيث يشارك متطوعون في البحث عن الأحافير.

ووصف البروفيسور غريغوري ويب من جامعة كوينزلاند، الذي درس وتحقق من هذه القطعة الأثرية التي عثر عليها عام 2019 مدة عامين، بأنها "ذات قيمة علمية لا تصدق".

وأشار الخبراء، إلى أن "هذه اللؤلؤة تكونت داخل صدفة رخويات عملاقة من نوع Inoceramus عاشت في بحر Eromanga الداخلي، الذي غطى أراضي أستراليا الحديثة قبل 100 مليون عام، وبفضل تركيبها المعدني، لم يحصل أي تغيير يذكر عليها".

كما قال البروفيسور ويب، إن "هذه هي ثالث لؤلؤة ما قبل التاريخ تكتشف في أستراليا، ولكنها الأولى بهذا الحجم".

ووفقا له، كان الاكتشافان السابقان، اللذان عثر عليهما في كوبر بيدي، أصغر حجما، وقد استخدم العلماء تحليلا عالي التقنية لدراسة البنية الداخلية دون إتلاف العينة. وتعرض القطعة الأثرية حاليا في متحف ريتشموند.

وأوضح الخبراء، أن هذا الاكتشاف يساعد على فهم كيفية تكيف الكائنات الحية القديمة مع تغير المناخ، وللعلم كانت هذه الرخويات تكون اللآلئ حول المهيجات بنفس طريقة ذريتها الحديثة، لذلك تسمح دراسة مثل هذه الاكتشافات بالتنبؤ بكيفية استجابة النظم البيئية الحديثة لتغيرات الوسط المحيط.