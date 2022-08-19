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العثور على لعبةٍ مطاطيةٍ داخل أمعاء شاب عراقي

Category: منوعـات

Date: 2022-08-19T10:11:54+0000
العثور على لعبةٍ مطاطيةٍ داخل أمعاء شاب عراقي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الجمعة، أن كوادرها الطبية تمكنت من إخراج لعبة مطاطية تتسبب بحدوث تلف في أمعاء مريض يبلغ من العمر ٢٨ عاما.

وقالت صحة النجف في بيان اليوم، إن الكوادر الطبية العاملة في الطوارئ الجراحية في مدينة الصدر الطبية نجحت بانقاذ حياة مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 28 عاما يعاني من أعراض انسداد الأمعاء.

ونقل البيان عن اختصاص الجراحة العامة الدكتور محمد رزاق الليباوي في بيان اليوم انه "بعد اجراء الفحوصات تبين أن المريض يعاني من حالة بطن حادة مما توقع احتمالية وجود انفجار في الأمعاء".

وأوضح أنه "بعد إجراء عملية فتح بطن استكشافية لتشخيص الحالة تبين وجود ثقب كبير في الأمعاء الدقيقة مع وجود التصاقات وتلوث تجويف البريتون".

ووفقا للدكتور الليباوي فإن "قد تم استئصال جزء من الأمعاء مع اعادة ربطها وتنظيف تجويف البطن واتضح وجود لعبة مطاطية قد ابتلعها المريض أدت إلى حدوث ثقب كبير في الأمعاء"، مؤكدا ان العملية قد تمت بنجاح وان المريض الآن بصحة جيدة .

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