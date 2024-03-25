العثور على أكبر كتلة صلبة من الذهب في إنكلترا

شفق نيوز/ أفادت شبكة "CNN عربية" الأمريكية، بأن أحد الباحثين عن الكنوز في إنكلترا عثر على كتلة صلبة من الذهب، يُعتقد أنها الأكبر على الإطلاق، من دون الاستعانة بمعدات الكشف عن المعادن.

وذكرت دار "مولوك جونز" للمزادات، أن ريتشارد بروك اكتشف الكتلة الذهبية التي تزن 64.8 غراماً (2.3 أونصة) في منطقة شروبشاير هيلز على مقربة من الحدود مع ويلز.

ويضاهي حجم القطعة المعدنية حجم عملة بريطانية من فئة الـ50 بنساً تقريباً.

وتُقدر قيمة الاكتشاف، الملقب بـ"Hiro’s Nugget"، ما قيمته بين 30 ألف جنيه إسترليني (38 ألف دولار) و40 ألف جنيه إسترليني (50700 دولار)، وفق ما صرّحت به دار "مولوك جونز" للمزادات التي تأخذ من شروبشاير مقرًا لها، وتتولى عملية البيع.

وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن دار المزادات، عندما وصل بروك إلى الموقع في شروبشاير خلال شهر أيار/ مايو 2023، اكتشف أن جهاز الكشف عن المعادن الخاص به فيه عيب.

وحين تضاءلت آماله، لجأ إلى قطعة من المعدات القديمة. وقالت دار المزادات إنه لم يعثر في البداية إلا على عملة معدنية قليلة القيمة، لكنه توصل بعد ذلك إلى هذا الاكتشاف الصادم خلال خمس دقائق.

وقال بائع المزاد، بن جونز، من شركة "مولوك جونز"، للشبكة الأمريكية، إن القطعة تُعتبر "اكتشافاً نادراً". أما كيفية وصول بروك إلى موقع الحفر، فإن الأمر يُشبه اللغز.

وكانت أجزاء من تلال شروبشاير تغمرها مياه المحيط ما قبل التاريخ، وغالباً ما يتم اكتشاف قطع من المرجان هناك، بحسب ما ذكرته دار المزادات.

وأوضح بائع المزاد أنّ "الموقع يحتوي بالفعل على طريق/ خط سكة حديد قديم، ويتضمن بقايا من الحجر الويلزي في داخله"، مضيفاً "لذا هناك مجموعة متنوعة من الاحتمالات حول كيفية وصولها إلى هناك".