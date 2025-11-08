العثور على أكبر شبكة عنكبوت في العالم

شفق نيوز- متابعة

اكتشف علماء، أكبر شبكة عنكبوت معروفة حتى الآن، تغطي نحو 106 أمتار مربعة، وتقع في كهف على الحدود بين ألبانيا واليونان.

وتستضيف الشبكة أكثر من 111,000 عنكبوت من نوعين، عادةً ما تتنافس هذه الأنواع مع بعضها بعضا، لكن داخل هذا الكهف بدأت جميعها في بناء شبكة واحدة مشتركة، بحسب مجلة "ديلي ميل".

وتتكوّن الشبكة الفريدة من "نوعين من العناكب عنكبوت (Tegenaria domestica) المعروف باسم عنكبوت المنزل المحلي، وعنكبوت (Prinerigone vagans)، وهو نوع صغير محب للرطوبة لا يتجاوز طوله 3 مليمترات".

ويقع الهيكل الجوفي على الحدود بين اليونان وألبانيا، ويمتد على مساحة مذهلة تبلغ 1140 قدمًا مربعا على طول جدار ممر ضيق منخفض السقف في منطقة مظلمة بشكل دائم في أعماق كهف "الكبريت" على بعد نحو 50 مترا من مدخل الكهف.

تتكون المستعمرة الضخمة من آلاف شبكات العنكبوت الفردية التي تشبه مدينة خيام حريرية، ومن المرجح أنها تمثل أكبر شبكة عنكبوت في العالم.

وقال الباحث الرئيسي، إستفان أوراك، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة سابينتيا المجرية في ترانسلفانيا برومانيا: "عليك أن تجربها لتعرف شعورها حقًا"، مبينا: "لو حاولتُ التعبير عن كل المشاعر التي غمرتني عندما رأيتُ الشبكة، لعبّرتُ عن الإعجاب والاحترام والامتنان".

ووصف أوراك هذا الترتيب المعيشي الفريد بأنه "حالة فريدة من نوعها لنوعين يتعايشان داخل نفس بنية الشبكة بهذه الأعداد الضخمة".

وقد حير العلماء كيف تمكنت المستعمرة من الحفاظ على نفسها في كهف الكبريت وهي بيئة غير مضيافة معروفة بنقص ضوء الشمس ومستويات عالية من غاز الهيدروجين والكبريت السام.

وباستخدام طريقة رسم خريطة شبكة الغذاء المعروفة باسم تحليل النظائر المستقرة، اكتشف الباحثون أن "مستوطنة العنكبوت تحت الأرض كانت تستهلك البعوض الصغير الذي يتغذى على الميكروبات التي تأكل الكبريت والتي ازدهرت في بيئة الكهف".

وبما أن الحشرات كانت تتعرض بسهولة للوقوع في فخ الحرير الذي يحيط بالعناكب، فقد وفرت لها مصدرًا غذائيًا ثابتًا ومستداما.

وقال أوراك إن "هذا الاكتشاف يوضح كيف أن العالم الطبيعي لا يزال يحمل مفاجآت لا حصر لها".