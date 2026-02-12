العثور على دراهم أموية وعباسية في روسيا

شفق نيوز- موسكو

أعلن متحف "ستاريا لادوغا" العثور على 23 قطعة نقدية فضية نادرة على الضفة اليمنى لنهر فولخوف، يعود تاريخها إلى عهد الخلافة العربية بين عامي 697 و816 ميلادية.

وتمتد الفترة بين عامي 697 و816 ميلادية عبر مرحلتين من التاريخ الإسلامي، إذ كان عام 697م ضمن العصر الأموي، بينما وقع عام 816م في بدايات العصر العباسي، ما يعني أن تلك الحقبة تشمل أواخر الخلافة الأموية وبدايات الخلافة العباسية المبكرة.

وذكر خبراء المتحف أن هذه العملات تتمتع بـ"أهمية علمية بالغة"، إذ تعكس الروابط التجارية المزدهرة على طول طريق تجارة الفولغا خلال تلك الفترة.

وجاء في بيان المتحف أن "الفضة العربية كانت العملة الرئيسية للتجارة الدولية في القرنين الثامن والحادي عشر الميلاديين"، مشيراً إلى أن هذه المجموعة، التي أصبحت جزءاً من مقتنياته، تمثل دليلاً مادياً على نشاط طريق تجارة الفولغا المعروف بـ"من الفارانجيين إلى العرب".

وأضاف أن العملات ستُستخدم في أغراض البحث العلمي والعروض المتحفية، كما ستساعد الخبراء على فهم طبيعة التداول النقدي في لادوغا بشكل أفضل، وتحديد مساراتها التجارية، ودور المنطقة في العمليات الاقتصادية خلال أوائل العصور الوسطى.

وتُعد ستاريا لادوغا، الواقعة في مقاطعة لينينغراد، واحدة من أقدم المستوطنات في روسيا، إذ تأسست في منتصف القرن السابع الميلادي على أبعد تقدير، وتُعرف بأنها أول عاصمة لروسيا القديمة، وتضم نحو 160 معلماً تاريخياً، بينها قلعة وكنائس وديران.