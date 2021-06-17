شفق نيوز/ أعلنت شركة محلية في بوتسوانا، يوم الأربعاء، العثور على ثالث أكبر قطعة ألماس في العالم، وسط تقديرات بأن تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار، وهو ما يحملُ بارقة أمل إلى هذا البلد الواقع جنوبي القارة السمراء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قطعة الألماس التي جرى العثور عليها من 1098 قيراطا، في حين يصل حجمها إلى 7.6 سنتميترات.

وتم عرض الحجر الكريم أمام رئيس بوتسوانا، ماغويتسي ماسيسي، يوم الأربعاء، من قبل شركة "ديبسوانا"، فيما كانت عدسات الصحفيين توثق الحدث الكبير.

وجرى العثور على قطعة الألماس في مطلع يونيو الجاري، ثم قُدمت، مؤخرا، من قبل مسؤولة التسيير بالنيابة في الشركة، لينيت أمسترونغ.

وأورد المصدر أنه تم العثور على قطعة الألماس في منجم "جوانينغ"، وهو أغلى منجم على مستوى العالم.

وأوضحت المسؤولة في شركة "ديبسوانا"، " أن هذه القطعة تعني الشيء الكثير في دولة تعاني مثل بوتسوانا.

أما أكبر قطعة ألماس في العالم حتى يومنا هذا، فتم العثور عليها سنة 1905 في جنوب إفريقيا وهي من 3106 قيراطات.

وسميت القطعة بكولينان، نسبة إلى الشخص الذي شرع في تشغيل المنجم، وقتئذ، وهو توماس كولينان.

وفي تلك الفترة، اشترت حكومة الاستعمار البريطانية، تلك القطعة ثم قدمتها إلى ملك إنجلترا، إدوارد السابع.

أما ثاني أكبر قطعة ألماس موجودة في العالم، فهي من 1109 قيراطات، وتم العثور عليها في بوتسوانا أيضا، وكان ذلك في سنة 2015.