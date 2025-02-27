العثور على الممثل الأوسكاري جين هاكمان وزوجته متوفيين داخل منزلهما

شفق نيوز/ رحل الممثل الأمريكي جين هاكمان، الحائز على جائزتي أوسكار، وزوجته بيتسي أراكاوا، حيث عُثر عليهما متوفيين في منزلهما في سانتا في، بمدينة نيومكسيكو.

وأكدت شرطة مقاطعة سانتا في، الخبر بعد منتصف ليل الخميس، بحسب مجلة "فارايتي" الأميركية، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حين لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة رسميًا بعد، وكان هاكمان يبلغ 95 عاماً، بينما كانت زوجته تبلغ 63 عاماً.

ونقل موقع "سانتا في نيو مكسيكو، عن قائد شرطة مقاطعة سانتا في، آدان ميندوزا، قوله إن الزوجين ماتا مع كلبهما، وأنه لا يوجد مؤشر فوري على وجود عمل مدبر.

ولد جين هاكمان عام 1930، وظل لعقود أحد أعمدة السينما العالمية، بفضل أدائه المتميز، وتنوع أدواره، حفر اسمه في تاريخ السينما عبر أفلام خالدة مثل The French Connection، الذي منحه أوسكار أفضل ممثل عام 1971، وUnforgiven، الذي أكسبه أوسكار أفضل ممثل مساعد عام 1993.

وكان هاكمان ممثلاً من طراز نادر، امتلك كاريزما خاصة وحضوراً طاغياً جعله واحداً من أكثر الممثلين تأثيراً في جيله، ليقف في مصاف روبرت دي نيرو، آل باتشينو، وداستن هوفمان، لم يكن ممثلاً تقليدياً، بل كان فناناً متنوعاً، قادراً على التنقل بين الأدوار الجادة والكوميدية، بين البطولة الجريئة والشخصيات الثانوية التي تترك أثراً لا يُمحى.

لم يكن طريق هاكمان إلى النجومية سهلاً، بعد تجربة مبكرة في سلاح مشاة البحرية الأميركية، دخل عالم التمثيل متأخراً، لكنه فرض نفسه بقوة. بدأ في المسرح، حيث حصل على إشادة كبيرة عن أدائه في عدة أعمال مسرحية، ثم انتقل إلى التلفزيون، قبل أن يحقق خطوة لافتة في Bonnie and Clyde عام 1967، حيث جسد دور شقيق المجرم الشهير كلايد بارو، ليحصل على أول ترشيح له لجائزة الأوسكار.