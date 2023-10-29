العثور على الممثل الأميركي ماثيو بيري ميتاً في حوض مياه ساخنة بمنزله

شفق نيوز/ عثر على الممثل الأميركي ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل Friends، الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، ميتاً عن 54 عاماً في منزله بمنطقة لوس أنجلوس على ما أفادت وسائل إعلام أميركية، السبت.

تم العثور على بيري ميتاً في حوض مياه ساخنة، ولم يُعثر على أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان، كذلك لم يُعثر على أي مخدرات في مكان الوفاة، على ما نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" وموقع TMZ المتخصص، عن مصادر أُبقيت هويتها طيّ الكتمان.

وذكرت شبكة NBC الإخبارية نقلاً عن ممثل لم تذكر اسمه، ومصدر بإنفاذ القانون، أن بيري عُثر عليه ميتاً بسبب الغرق على ما يبدو، في منزله في حي باسيفك بالاسيدس في لوس أنجلوس.

واشتهر بيري بلعبه دور شخصية "تشاندلر بينج" في مسلسل Friends، الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 في 10 مواسم ضمت 230 حلقة، وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، ومات لوبلانك، وليزا كودرو.

"صدمة"

ولم يردّ مديرو أعمال الممثل عندما حاولت وكالة "فرانس برس" التواصل معهم، في حين بدأت ردود الفعل على وفاة بيري تتوالى.

وأبدت استوديوهات "وارنر براذرز" التي أنتجت المسلسل الشهير "صدمة" عقب تلقيها نبأ وفاة بيري، وكتب الاستوديو في بيان "لقد كان بيري بمثابة هدية فعلية لنا جميعاً. تعازينا لعائلته وأحبائه وجميع معجبيه".

وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كانت يعاني قلقاً كبيراً "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل Friends، وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه على المخدرات، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

ولد بيري في ماساتشوستس، وترعرع في أوتاوا مع والدته، وهي صحافية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو، وتزوجت بإعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.

وانتقل إلى لوس أنجلوس في عمر الخامسة عشرة للعمل بالتمثيل والكوميديا الارتجالية، وأدى ماثيو بيري أدواراً صغيرة قبل أن يكون آخر الممثلين الذين اختيروا للمشاركة في مسلسل Friends، حيث أبهرت شخصيته المتابعين بروح الدعابة اللاذعة لديها والموهبة الساخرة وافتقارها إلى الثقة بالنفس.

وبالإضافة إلى Friends، أدى بيري دور البطولة في أفلام مثل Fools Rush In وThe Whole Ten Yards.

ولم يتزوج بيري في حياته، كما أنه لم يفز بأي من جوائز إيمي، جوائز التلفزيون الأميركية المرموقة، على الرغم من ترشيحه لها 5 مرات.