العام المقبل.. هواوي تستغني عن "أندرويد" من أجهزتها بشكل نهائي

شفق نيوز/ ستبدأ شركة "هواوي تكنولوجيز" اعتباراً من العام المقبل بإزالة نظام "أندرويد" مفتوح المصدر من هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية، وستعتمد بدلاً منه على نظام تشغيل طورته ذاتياً، ويبرز هذا التحول طموح الشركة للاستقلال عن التكنولوجيا الأميركية.

الهاتف الفاخر الجديد للشركة، "ميت 70" (Mate 70)، سيُطرح بنظام "هارموني أو إس نكست" (HarmonyOS Next)، وهو نسخة من نظام التشغيل الخاص بها والتي تلغي بقايا نظام أندرويد لصالح التكنولوجيا المحلية بالكامل.

وجرى الإعلان عن هذه الأجهزة الجديدة في حدث مباشر يوم الثلاثاء، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جهود "هواوي" لاستعادة مكانتها في سوق الهواتف الفاخرة في الصين من شركة "أبل"، وإنشاء نظام تقني مستقل عن الشركات التقنية الأميركية الكبرى.

سيتوفر هاتف "ميت 70" ونسخات "برو" منه في 4 ديسمبر، وهو الجيل الذي يلي جهاز "هواوي" الأكثر أهمية منذ سنوات "ميت 60"، والنسخة السابقة من الجهاز، التي كانت تعمل بمعالج صنع في الصين، أعادت "هواوي" إلى دائرة الضوء في صناعة الهواتف الذكية وأظهرت قدرتها على تجاوز القيود التجارية الأميركية التي تهدف إلى منعها من استخدام أحدث تقنيات تصنيع الرقائق.

وقال ريتشارد يو، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في "هواوي"، إن نظام "هارموني أو إس نكست" HarmonyOS Next، سيحتاج إلى شهرين إلى 3 أشهر أخرى لتحسين تجربة المستخدم، لكنه أشار إلى أن الخطة هي استخدامه من الآن فصاعداً في الأجهزة القادمة.

وأوضح المسؤول التنفيذي أن سلسلة "ميت 70"، التي تبدأ أسعارها من 5499 يوان (حوالي 760 دولاراً) لنسخة 6.7 بوصة، ستقدم أداءً أفضل بنسبة 40% مقارنة بالطراز السابق، ويرجع ذلك جزئياً لاستخدام نظام "هارموني أو إس نكست"، ومع ذلك، لم يفصح يو عن تفاصيل المعالجات التي تعمل بها هذه الهواتف.

قدر المحلل في "كاونتر بوينت" زانج منجمنج أن "هواوي" يمكن أن تنتج أكثر من 10 ملايين وحدة من هواتف "ميت 70" على مدار دورة حياتها.

من المتوقع أن تستخدم "هواوي"، ومقرها شينزين، أحدث شرائحها الداخلية من نوع "كيرين" (Kirin) في خط الإنتاج الجديد. ومع ذلك، قد يكون التحسن في الأداء أقل مقارنةً بالمنتجات المتقدمة من الشركات الأخرى مثل "كوالكوم" و"ميديا تك"، وفقاً لما ذكره محللا "بلومبرغ إنتليجنس" تشارلز شوم وشون تشين.