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العالم على موعد مع ظاهرة فلكية: إحذروا شمس الثلاثاء

Category: منوعـات

Date: 2022-10-23T18:34:03+0000
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية: إحذروا شمس الثلاثاء

شفق نيوز / يشهد العالم، بعد غد الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

وتبدأ الظاهرة، الثلاثاء، في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا أي الساعة (11:58 بتوقيت العراق)، وتنتهي عند الساعة 13,02 أي (4:02 عصراً بتوقيت العراق) قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

لكن هذه المرة، لن يلمس ظل القمر الأرض و"لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان"، وفق ما أوضح مرصد باريس.

وقال عالم الفلك في المرصد، فلوران ديليفلي: "عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82,2%، "لكن ذلك لن يكون كافياً لإحداث الظلام الدامس في وضح النهار".

وأضاف ديليفلي، أن "لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس".

وهذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادئ، وفي البر الرئيسي الفرنسي، ويعود آخر كسوف جزئي إلى 10 يونيو/حزيران 2021.

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