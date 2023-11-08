العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب قصف غزة

العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب قصف غزة
2023-11-08T04:44:48+00:00

شفق نيوز/ حذر عالم الزلازل الهولندي "المثير للجدل" فرانك هوغربيتس من إمكانية تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة بزلزال كبير.

وقال هوغربيتس في منشور على حسابه بمنصة "إكس" تويتر سابقاً: "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، سيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة".

وأضاف: "سيؤدي القصف إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.

المصدر: سكاي نيوز - منصة X

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