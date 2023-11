العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب قصف غزة

شفق نيوز/ حذر عالم الزلازل الهولندي "المثير للجدل" فرانك هوغربيتس من إمكانية تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة بزلزال كبير.

وقال هوغربيتس في منشور على حسابه بمنصة "إكس" تويتر سابقاً: "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، سيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة".

وأضاف: "سيؤدي القصف إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

The world should force Israel to stop this insanity. Apart from the #genocide against #Palestinians, this bombing will eventually have a great seismic effect on the region and accelerate major earthquake occurrence along the Dead Sea transform. Human stupidity. https://t.co/YBtBUup4WQ