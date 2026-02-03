الظهور الثاني لـ"جسم غامض" في صورة جديدة للشمس

شفق نيوز- موسكو

أظهرت صورة جديدة للشمس، ما بات يُعرف بـ"الجسم الغامض" الذي يشبه طائراً على مقربة منها، وفقاً لما أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية.

ووفقاً لخبراء المعهد، فإن الجسم الغامض الذي التقطه تلسكوب LASCO في الساعة 18:12 يوم الاثنين 2 شباط/ فبراير الجاري بتوقيت العاصمة الروسية موسكو (مطابق لتوقيت بغداد)، قد يكون على الأرجح جسماً مجرّياً.

وكان الجسم البصري الغامض الذي يشبه شكل الطائر، ظهر في صورة مماثلة التُقطت في شهر أيار/ مايو 2025، حيث يفوق حجم الجسم حجم الأرض بأكثر من 10 مرات، وقد تم رصده فوق الشمس.

وتعتبر الصور من هذا النوع، التي تكشف هياكل ذات آثار بلازما، نادرة للغاية.