الطفل كوازي ينضم إلى شركة "ايلون ماسك" للفضاء بعمر 14 عاماً

شفق نيوز/ يستعد الطفل كيران كوازي، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، ليكون أصغر خريج في تاريخ جامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا الأمريكية، كما أن هذا الطفل الذي تنتظره سنوات حتى يكون قادراً على مشاهدة أفلام الكبار في السينما بمفرده ضمن له وظيفة في شركة "سبيس إكس".

ووفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، فقد انتشرت قصة كوازي بعد إعلان تقارير إعلامية عن استعداده للتخرج من جامعة سانتا كلارا في 17 حزيران الجاري. والصبي الذي وُلد وعاش بمنطقة خليج سان فرانسيسكو أصغر خريج في تاريخ الجامعة الممتد لـ172 عاماً، وهو أيضاً على وشك الانضمام إلى قائمة قصيرة من الأشخاص الذين تخرجوا في الجامعة وهم لا يزالون أطفالاً.

اكتشاف ذكاء الطفل كيران كوازي

وفقاً لمحطة سان فرانسيسكو KGO، اكتشفت عائلة الطفل كيران كوازي ذكاءه المتقدم حين بدأ التحدث بجمل كاملة في عمر عامين فقط. وكان يستمع إلى الإذاعة الوطنية العامة في فترة الروضة، ويتحدث إلى معلميه وزملائه في الفصل عن القصص التي يسمعها، وفقاً لصحيفة Los Angeles Times.

بعد ذلك، في الصف الثالث، خضع كوازي لاختبارات أظهرت تفوق ذكائه عن 99.9% من عامة السكان، وفقاً لمجلة BrainGain. وشعر كوازي أنه لا يواجه أي صعوبات في دراسته، وهنا أدرك معلموه وطبيبه ووالداه أن "مسار التعليم العادي" لا يناسب التقدم السريع الذي يحرزه، وفقاً لما قاله لشبكة KGO.

فالتحق بكلية لاس بوزيتاس، وانتقل إلى كلية سانتا كلارا لدراسة علوم الكمبيوتر والهندسة بعدها بعامين، حين كان في الـ11 من عمره. وحصل كوازي أيضاً على منحة تدريبية في عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختبر الأبحاث الخاص بشركة التكنولوجيا Intel.

كما قال كوازي لصحيفة Los Angeles Times إنه في بيئة الكلية "شعرت أنني أتعلم على المستوى المناسب". وقال لشبكة KGO إن حياته طبيعية إلى حد كبير. وذكرت الصحيفة أنه يحارب ممارسة ألعاب الفيديو في أوقات استرخائه.

فيما قال الطفل كيران كوازي إنه يقضي بعض وقت فراغه في القراءة، وخاصة أعمال مؤلف الخيال العلمي فيليب ك. ديك، والصحفي مايكل لويس، الذي من بين مؤلفاته The Big Short، وهو كتاب يتتبع الأزمة المالية لعام 2008، وMoneyball، الذي يؤرخ حركة التحليلات الرياضية. وشارك أيضاً في مجلس شيوخ الطلاب.

وظيفة في شركة إيلون ماسك

مؤخراً، أجرى كوازي مقابلة مع ستارلينك، قسم الإنترنت في شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك. وقال لصحيفة Los Angeles Times إنه يريد هذه الوظيفة؛ لأنها ستسمح له بأن يكون جزءاً من شيء أكبر منه.

حددت ستارلينك له تاريخ بدء عمله في يوليو/تموز. ويخطط هو ووالدته للانتقال بعد تخرجه من شقتهما في سانتا كلارا إلى ريدموند بواشنطن، ليكون قريباً من عمله في ستارلينك.

إذ قال كوازي لشبكة KGO إن والدته تتخلى عن حياتها "لننتقل إلى واشنطن"، ووصفها بأنها أكبر داعم له، قائلاً: "أنا غاية في الامتنان لها". وأضاف كوازي للصحيفة أنه يتعشم أن يقنع تركيز وسائل الإعلام عليه "القادة في المناصب المؤثرة بالتخلي عن تحيزاتهم ومفاهيمهم الخاطئة".

كما قال الطفل كيران كوازي لصحيفة Los Angeles Times: "أتمنى أن أتمكن من فتح الباب أمام مزيد من الأشخاص مثلي".