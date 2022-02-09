الطاقة الامريكية: انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون ارتفع بأكثر من 6% في عام 2021

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الطاقة الامريكية اليوم الاربعاء، ان انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 6% في عام 2021.

وقالت الإدارة في تقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر شباط واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من 6٪ في عام 2021 مع زيادة النشاط الاقتصادي والمساهمة في زيادة استخدام الطاقة".

وتوقعت الإدارة زيادة النسبة 2٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في عام 2022، بشكل أساسي من زيادة استهلاك النفط المرتبط بالنقل"، مبينة ان "توقعات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة ستظل دون تغيير تقريبًا في عام 2023".

واشارات الى ان "توقعاتنا تبين زيادة انبعاثات البترول بنسبة 4٪ في عام 2022 ، ويتباطأ معدل النمو هذا إلى أقل من 1٪ في عام 2023، وتزيد انبعاثات الغاز الطبيعي بنسبة 2٪ في عام 2022 ثم تنخفض قليلاً في توقعاتنا لعام 2023، كما انه نتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالفحم بنسبة 1٪ في عام 2022 وبنسبة 2٪ في عام 2023".

وتعد الولايات المتحدة الامريكية من بين احد الدول الكبيرة في تلوث البيئة بجانب كل من روسيا والعراق وايران نتيجة انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون وغاز الميثان.