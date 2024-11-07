"الضوء الساطع" بديلاً واعدًا لأدوية علاج الاكتئاب

شفق نيوز/ يسعى العلماء باستمرار للبحث عن طرق جديدة لعلاج الاكتئاب الذي يعاني منه نحو 280 مليون شخص حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ومع تزايد الاعتماد على الأدوية المضادة للاكتئاب التي قد تحمل آثارًا جانبية غير مرغوب فيها مثل اضطرابات الجلد وفقدان الإحساس العاطفي، بات البحث عن حلول غير تقليدية أمرًا بالغ الأهمية.

وفي دراسة حديثة، كشفت الأبحاث عن أن الضوء قد يكون الحل الأمثل للتخلص من الاكتئاب دون الحاجة إلى الأدوية.

فمن المعروف أن التعرض للضوء يؤثر بشكل كبير على المزاج والوظائف الإدراكية للإنسان.

وقد أظهرت الدراسة أن المرضى الذين خضعوا لعلاج "الضوء الساطع" (BLT) أبلغوا عن شفاء بنسبة 40% من الاكتئاب غير الموسمي، مما يفتح باب الأمل أمام العديد من المرضى.

وقد أظهرت دراسة أخرى من المعهد الوطني للصحة أن الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي، والذين خضعوا للعلاج بالضوء الساطع لمدة أربعة أسابيع، حققوا تحسنًا كاملاً في الأعراض.

وعلى إثر ذلك، بدأ الباحثون في دراسة إمكانية استخدام نفس العلاج لتحسين أعراض الاكتئاب غير الموسمي.

وشملت الدراسة الأخيرة 858 مشاركًا تم تشخيصهم باضطرابات الاكتئاب، حيث تم توجيههم للجلوس أمام صندوق ضوء فلوري ينبعث منه ضوء أبيض ساطع بكثافة 10,000 لكس (وحدة قياس الاستضاءة) لمدة 30 دقيقة يوميًا.

ووجد فريق البحث أن المرضى الذين تلقوا العلاج بالضوء الساطع سجلوا معدل شفاء بلغ 40% مقارنة بمعدل 23% في المجموعات التي تم علاجها بمضادات الاكتئاب فقط.

وقد أكد الباحثون أن العلاج بالضوء الساطع يعد إضافة فعالة لعلاج الاكتئاب غير الموسمي، مما قد يحسن من وقت الاستجابة للعلاج الأولي. كما يشيرون إلى أن هذا العلاج قد يكون بديلاً فعالًا وآمنًا من حيث التكلفة للمضادات الحيوية، مما يمنح الأمل لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب.

على الرغم من أن العلاج بالضوء الساطع يظهر نتائج إيجابية، حذر الخبراء من أن العلاجات المنزلية والأضواء التجارية قد لا تكون فعالة بنفس القدر مقارنة بالعلاج الذي يتم تحت إشراف متخصصين في الرعاية الصحية. وقد نشرت الدراسة في مجلة JAMA Psychiatry.

المصدر: نيويورك بوست - موقع RT