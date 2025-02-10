الضفادع تغلق طريقاً حيوياً في بريطانيا لستة أسابيع

شفق نيوز/ قررت السلطات البريطانية إغلاق طريق "تشارلكومب لين" بالقرب من باث لمدة ستة أسابيع، لإتاحة مرور آمن للضفادع والسمندل إلى مناطق تكاثرها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجموعة "تشارلكومب لإنقاذ الضفادع" لحماية آلاف البرمائيات التي تعبر الطريق سنوياً.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "الإندبندنت"، يجري المتطوعون عند الغسق دوريات يومية تمتد لنصف ميل، مزودين بمصابيح ودلاء ومرتدين سترات عاكسة للضوء، بهدف تأمين عبور البرمائيات بأمان إلى نقاط الإنزال القريبة من البحيرة.

وتطوع المشاركون بأكثر من 600 ساعة هذا العام، فيما أسهم 50 متطوعاً العام الماضي في مساعدة 3225 برمائياً على اجتياز الطريق المزدحم دون مخاطر.

ومنذ بدء إغلاق الطريق سنوياً في العام 2003، بدعم من مجلس مدينة باث وشمال شرق سومرست، انخفض معدل الوفيات بين البرمائيات من 62% إلى 6% في العام 2024، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أعدادها رغم التحديات البيئية.

وتواجه البرمائيات تهديدات متزايدة مثل حركة المرور، وفقدان الموائل الطبيعية، والتغيرات المناخية التي تؤدي إلى استيقاظها المتكرر من السبات خلال فصول الشتاء المعتدلة.

ووفقاً لدراسة علمية نُشرت عام 2016، فقد تراجعت أعداد الضفادع الشائعة في المملكة المتحدة بنسبة 68% خلال ثلاثة عقود فقط.

يُذكر أن "تشارلكومب لين" هو واحد من أربعة طرق مغلقة سنوياً في المملكة المتحدة لحماية البرمائيات، في إطار جهود أوسع تشمل أكثر من 200 دورية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة هذه الكائنات خلال موسم هجرتها السنوي.