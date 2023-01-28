الصين في الصدارة عالمياً والكويت الأولى عربياً.. تعرف على أطول الجسور في العالم

شفق نيوز/ تعد الجسور أحد أبرز الشواهد على الإبداع المعماري للبشر، فقد قربت هذه المنشآت المسافات بين المدن التي تفصل بينها التضاريس الوعرة أو المسطحات المائية كما ساهمت في النهضة الاقتصادية للدول، وفضلاً عن هذا وذاك، لطالما كانت عامل جذب هاماً خاصة عندما نتحدث عن تلك العظيمة منها، فما هي أطول الجسور في العالم.

جسر دانيانغ - كونشان الكبير في الصين

وينقل لا تمتلك سوى الشعور بالانبهار عند مشاهدة جسر دانيانغ - كونشان الكبير بالصين والذي يعتبر أطول جسرٍ في العالم بطول يصل حتى 165 كيلومتراً، وارتفاع يبلغ قرابة 100 متر فوق سطح الأرض.

بحسب موقع ARABIC POST، الذي أعد إحصائية كاملة لهذه الجسور، فقد استغرق تشييد دانيانغ-كونشان الضخم قرابة أربع سنوات، ليتم افتتاحه رسمياً عام 2011، ويقع بين شنغهاي ونانجينغ في مقاطعة Jiangsu، ويمتد بالتوازي مع نهر اليانغتسي ماراً بحقول الأرز وعدد من البحيرات والقنوات الرطبة الأخرى. أما تكلفة بنائه فقد بلغت نحو 8.5 مليار دولار، وفقاً لما ورد في موقع britannica.

ويذكر أنه قد تم بناء هذا الجسر من أجل توفير خدمة قطارات فائقة السرعة على طول الصين. وصُمِّمَ لاحتمال الأعاصير والزلازل بقوة 8 ريختر، كما يستطيع احتمال الصدمات المباشرة من السفن البحرية التي يتجاوز وزنها 330 ألف طن.

جسر قنطرة تشانغوا-كاوهسيونغ في تايوان

أما ثاني أكبر جسرٍ على مستوى العالم فيقع في تايوان، ويحمل اسم جسر قنطرة تشانغوا-كاوهسيونغ، ويصل طوله إلى 157 كيلومتراً.

وتتألف هذه القنطرة من سلسلة جسور صغيرة متصلة، وتعتبر جزءاً من شبكة قطارات تايوان فائقة السرعة. وجرى تشييد القنطرة على هيئة سلسلة من الجسور؛ كي تزيد قدرتها على تحمُّل الزلازل.

ومن الطبيعي أن يفكر المصممون في السلامة أولاً، لا سيما أن تايوان تقع عند نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين، وهما صفيحة الفلبين والصفيحة الأوراسية، مما يعني ارتفاع نشاط الزلازل هناك.

جسر كانغدي الكبير في الصين

نعود إلى الصين مرة أخرى والتي حجزت المرتبة الثالثة أيضاً بقائمة أطول جسور موجودة في العالم.

يصل طول جسر كانغدي الكبير إلى 116 كيلومتراً. ويُعَدُّ جزءاً من خط سكة الحديد الرئيسي الذي ينقل الناس من وإلى بكين، وهو خط سكة حديد بكين-شانغهاي فائق السرعة. كما يمثل جزءاً من جسر دانيانغ-كونشان الكبير.

وجرى تصميم جسر كانغدي الكبير بحيث يكون متيناً بما فيه الكفاية لاحتمال التحركات الزلزالية، على غرار بقية أجزاء خط سكة حديد بكين-شانغهاي.

جسر تيانجين الكبير في الصين

كما هو واضح، للصين نصيب الأسد في هذه القائمة، فجسر تيانجين الكبير يحتل المرتبة الرابعة.

ويقع جسر تيانجين الكبير في مدينة تيانجين بمقاطعة خبي الصينية. وجرى افتتاح الجسر عام 2011، ويصل طوله إلى 113 كيلومتراً، ويعتمد على سلسلةٍ من العوارض المدعومة التي تزن كل واحدةٍ منها 860 طناً.

ولا عجب أن الصين مهتمة بالجسور إلى هذا الحد، إذ تحافظ سلسلة الجسور التي بنتها الحكومة الصينية على نظام حركة السكك الحديدية الصينية فائقة السرعة، كما تختصر الوقت الذي يقضيه الركاب في رحلاتهم. كما تسمح سلسلة الجسور للقطارات باجتياز المناطق المنخفضة، والمسطحات المائية، وغيرها من العوائق.

جسر ينان-ويهي الكبير في الصين

حمل جسر ينان-ويهي الكبير في الصين لقب "أطول جسرٍ في العالم"، بطولٍ يبلغ 79 كيلومتراً تقريباً، عند افتتاحه في عام 2008، وتغلبت عليه لاحقاً الجسور الصينية كذلك دانيانغ-كونشان الكبير وتشانغوا-كاوهسيونغ وكانغدي الكبير وتيانجين الكبير.

كان جسر ينان-ويهي يمثل إعجازاً هندسياً أبهر العالم. وعند افتتاحه، وباعتباره جزءاً من منظومة خط سكة حديد تشنغتشو-شيان فائق السرعة، لعب الجسر دوراً حيوياً في الربط بين مدينتي تشنغتشو وشيان، وذلك عن طريق اجتياز عدد من الأنهار وتقليل أوقات التنقل بدرجةٍ كبيرة.

جسر هونغ كونغ-تشوهاي-ماكاو في الصين

أصبح جسر هونغ كونغ-تشوهاي-ماكاو سادس أكبر جسر في العالم بمجرد افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. ويربط الجسر بين مدن هونغ كونغ وتشوهاي وماكاو، ويتألف من سلسلةٍ تضم ثلاثة جسور مدعومة بالكوابل، ونفق تحت البحر، وأربعة جزر اصطناعية.

ويصل طول الجسر إلى 55 كيلومتراً، ويُعَدُّ أطول جسر عابر للبحر وأطول جسر ثابت في البحر المفتوح على مستوى العالم.

طريق بانغ نا السريع في تايلاند

ربما يكون طريق بانغ نا السريع سابع أطول جسر في العالم، لكنه يحتل المرتبة الثانية على قائمة أطول جسر سيارات في العالم. حيث تُستخدم خمسة من أطول ستة جسور في العالم من أجل خطوط السكك الحديدية حصرياً، بينما يُستخدم الجسر السادس في هذه القائمة لحركة مرور السيارات بشكلٍ حصري.

ويُعَدُّ طريق بانغ نا بمثابة طريق سريع مرتفع من ست حارات، مع محطات رسوم في آخره من الاتجاهين. ويمتد الطريق لمسافة 55 كيلومتراً، ويسمح للمسافرين بالتنقل فوق بانكوك دون أن يعلقوا في زحام طريق بانغ نا-ترات الموجود أسفله.

جسر بكين الكبير في الصين

يقع جسر بكين الكبير جنوب مدينة بكين التي يحمل اسمها، ويُعتبر جزءاً من نظام سكة حديد بكين-شانغهاي فائقة السرعة. وجرى افتتاح جسر بكين الكبير رسمياً عام 2011، ويبلغ طوله 48 كيلومتراً ليحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث الطول.

وقد بُنِيَ الجسر ليربط بين منطقتي دلتا نهر يانغتسي وحزام بوهاي الاقتصادي على ساحل الصين الشرقي، وتحتاج كلتا المنطقتين للنقل بالسكك الحديدية من أجل تصدير إمدادات مواردها الزراعية والطبيعية، وفقاً لما ورد في موقع How Stuff Works الأمريكي

جسر بحيرة بونتشارترين في الولايات المتحدة

بعيداً عن الصين وتايلاند اللتين تحتلان الصدارة بهذه القائمة، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة التاسعة وتنافس بجسر بحيرة بونتشارترين الواقع جنوب ولاية لويزيانا والممتد على طول 39 كيلومتراً.

ويتألف جسر بحيرة بونتشارترين من جسرين متوازيين بالطول نفسه، افتُتِحَ أولهما عام 1956 والثاني في عام 1969. ويعجز ركاب السيارات عن رؤية اليابسة من الجانبين على الجسر. ويُعَدُّ الجسر طويلاً لدرجة أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعتبره "أطول جسر متصل فوق الماء في العالم"، كما يحتوي على جسر متحرك يرتفع من المنتصف حتى يسمح للسفن بالعبور.

الخط رقم 1 مترو ووهان في الصين

يقع خط مترو الأنفاق المعلق هذا في مدينة ووهان بمقاطعة خوبي، ويحمل اسم الخط رقم 1 ببساطة. ولا يوحي الاسم العادي بأن الخط رقم 1 يحمل رقماً قياسياً عالمياً في الواقع. إذ يمتد لمسافة 38 كيلومتراً، ويُعتبر عاشر أطول جسر في العالم، وأحد أطول جسور القنطرة المتصلة لقطارات المترو في العالم.

أطول الجسور في الشرق الأوسط

يوجد في الشرق الأوسط أيضاً جسور مذهلة من ناحية الامتداد، ويأتي في مقدمتها جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح في الكويت، والذي تم افتتاحه عام 2019 وبلغت تكلفته 3.6 مليار دولار، فيما استغرق تشييده أربع سنوات.

ويشمل ما يقرب من 49 كيلومتراً من الجسور وأعمال الطرق. وقد تم تصميم الجسر لربط مدينة الكويت بمشروع مدينة الحرير الضخم، وفقاً لما ورد في موقع ehsanbayat.

لدينا كذلك جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية من خلال سلسلة من خمسة جسور تدعمها سبع جزر صناعية، ويمتد على طول 24 كيلومتراً عبر الخليج العربي، وتم افتتاحه عام 1986 بعد أن استغرق بناؤه 4 سنوات.

في الكويت أيضاً يوجد جسران من أطول الجسور في الشرق هما جسر جمال عبد الناصر بطول 20 كيلومتراً وتكلفة بلغت 870 مليون دولار، وجسر سكة حديد جزيرة بوبيان الذي بُني بهدف تطوير مدينة الحرير في الكويت.

وفي إيران نجد كذلك جسر مشكين شهر بمحافظة أردبيل والذي برز كأطول جسر معلق في الشرق الأوسط على ارتفاع 80 متراً، وقد تم افتتاحه عام 2015.