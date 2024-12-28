الصين.. علماء حفريات يكتشفون بقايا متحجرة لقطة حجمها لا يتحاوز كف اليد

شفق نيوز/ اكتشف فريق من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع لأكاديمية العلوم الصينية في كهف بمقاطعة آنهوي بقايا متحجرة لقطة صغيرة لا يتجاوز حجمها كف اليد.

وتشير صحيفة China Daily إلى أن هذا النوع من القطط كان يعيش في منطقة المستوطنات البشرية في العصور القديمة.

وشارك في دراسة الحفريات التي عثر عليها في منطقة هوالندونغ ممثلون عن المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي، وجامعة نورث إيسترن الصينية للغابات.

ووفقا لعلماء الآثار الصينيين، هذه القطة هي نوع صغير منقرض من القط النمري (Prionailurus bengalensis)، الذي كان "صغيرا جدا بحيث يمكن وضعه بسهولة في راحة يدك".

ويمكن مقارنة القطة المكتشفة بالقطة ذات القدم السوداء الموجودة حاليا. تم تسمية النوع الأحفوري الجديد باسم Prionailurus kurteni. ويشير العلماء إلى أن بقايا الطعام التي تركها القدماء جذبت الجرذان التي كانت يصطادها هذا الحيوان الصغير. ولم يثبت علماء الحفريات بعد ما إذا كان أسلاف الإنسان المعاصر يأكلون هذه القطط أم لا.

ومن المتوقع أن تساعد الحفريات الحيوانية الموجودة في هوالوندونغ المؤرخين على فهم أفضل للبيئة والنظام الغذائي والتهديدات المحتملة التي كانت موجودة في هذا الجزء من الكوكب منذ عشرات أو حتى مئات الآلاف من السنين.

ويذكر أن عمليات الحفر تجري في موقع هوالندونغ منذ عام 2013 وقد اكتشف علماء الحفريات خلال هذه الأعوام بقايا متحجرة لأكثر من 20 شخصا وأكثر من 400 أداة حجرية وأحافير أكثر من 80 حيوانا فقاريا.