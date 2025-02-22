الصين.. روبوت يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور (فيديو)

شفق نيوز/ وثق مقطع فيديو متداول لروبوت بشري الشكل يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو يسير وسط الحشود قبل أن يتوقف فجأة ويقترب من الجمهور ويحاول الاعتداء عليهم بالضرب في أحد المهرجانات بالصين، فيما تدخل الأمن بسرعة وقاموا بإبعاده عن المكان.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن خلل برمجي، حيث يعتقد البعض أن الحركة غير المنضبطة قد تكون مجرد اضطراب في النظام، وليس هجومًا مقصودًا.

هذه الحادثة تأتي بعد واقعة مشابهة في الآونة الأخيرة، حيث استهدف نظام ذكاء اصطناعي مكلف بإدارة طائرات مسيرة المشغل البشري لأنه "يعيق مهمته".