الصين توّلد أمطاراً صناعية لإخماد حريق كبيرة

شفق نيوز/ تم إخماد حريق جبلي في مقاطعة شانشي شمالي الصين يوم الأحد، بعد استمرار جهود الإطفاء لمدة أربعة أيام بمساعدة الأمطار الاصطناعية، حسبما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية.

وقال مركز الاستجابة للطوارئ في محافظة آنتسه بمدينة لينفن، إن أكثر من 2200 رجل إطفاء شاركوا في جهود الإطفاء، بمساعدة 63 حفارا و88 صهريج مياه.

وفي البداية، واجهت جهود الإطفاء تحديات بسبب المنحدرات الجبلية الشديدة، ودرجات الحرارة المرتفعة، والظروف الجوية العاصفة. ثم لجأت السلطات المحلية، مساء السبت، إلى عمليات البذر السحابي لتحفيز هطول الأمطار للمساعدة في إخماد الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء.