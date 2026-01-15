الصين تكشف عن لوحة شمسية بسمك ورقة وكفاءة أعلى

شفق نيوز- بكين

ابتكر باحثون من جامعة "سوتشو" في الصين لوحة كهروضوئية مرنة، لا يتجاوز سمكها سمك ورقة تقريبا.

وأعلن التلفزيون المركزي الصيني، أن "الخلية الشمسية تتكون من طبقات رقيقة للغاية من السيليكون البلوري ومادة البيروفسكايت".

وقال البروفيسور تشانغ شياوهونغ، الذي قاد فريق البحث في مقابلة مع التلفزيون الصيني: "يجمع العنصر الكهروضوئي المرن متعدد الطبقات بين المواد التقليدية، بما فيه السيليكون البلوري والببروفسكايت، حيث تمتص كل طبقة أطوالا موجية معينة من ضوء الشمس".

وحسب العالم فإن "البطارية الجديدة تمتص نطاقا أوسع من طاقة الشمس مقارنة بالعنصر أحادي الطبقة، وتُحول الضوء إلى كهرباء بكفاءة أعلى".

يعتقد الباحثون أن "هذا الابتكار يمكن أن يضمن الطاقة الكهربائية للتشغيل طويل الأمد للمركبات الفضائية ومراكز البيانات".

يذكر أن الصين حققت تقدما ملموسا في مجال البطاريات الشمسية، حيث تحتل مكانة رائدة عالميا في عدة جوانب رئيسية وهيي الابتكار التكنولوجي:وصلت كفاءة تحويل الخلايا الشمسية إلى مستويات متقدمة عالميا (مثل خلايا بيرك PERC، والخلايا ذات الطبقات الرقيقة، والخلايا الشمسية ذات الوصلة الثنائية).

تحقيق تقدم في تقنيات التخزين بالبطاريات، مع تطوير بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد (LFP) عالية الكفاءة وآمنة.

كذلك القدرة الصناعية وسلاسل التوريد:تمتلك الصين سلسلة توريد شاملة من المواد الخام إلى التصنيع النهائي، كما تساهم في أكثر من 80٪ من إنتاج الخلايا الشمسية عالميا، مع قدرة تصنيعية ضخمة.

فضلا عن انخفاض التكاليف:ساهمت الابتكارات التكنولوجية والاقتصادات الكبيرة في خفض تكاليف إنتاج البطاريات الشمسية بنسبة كبيرة، حيث جعلت الطاقة الشمسية أكثر تنافسية مقابل مصادر الطاقة التقليدية.

وايضا التطبيقات الواسعة:تطبيقات متنوعة تشمل المنازل والمباني التجارية والمشاريع الكبرى (مثل محطات الطاقة الشمسية الضخمة)، تكامل متزايد مع شبكات الكهرباء الذكية وأنظمة تخزين الطاقة.

والدعم الحكومي:سياسات وخطط داعمة (مثل "صنع في الصين 2025") تهدف لتعزيز الطاقة الخضراء، استثمارات كبيرة في البحث والتطوير وتطوير البنية التحتية.

والتوسع الدولي: شركات صينية مثل "Jinko Solar" و"LONGi" و"CATL" تحتل مواقع قيادية عالمية، تصدير التكنولوجيا والمعدات لمشاريع طاقة شمسية حول العالم.

والتحديات والاتجاهات المستقبلية:التركيز على رفع الكفاءة أكثر وتطوير تقنيات جديدة (كالخلايا الشمسية العضوية)، وتحسين قدرات إعادة التدوير لتقليل النفايات الإلكترونية، كذلك زيادة تكامل الطاقة الشمسية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتمكنت الصين من بناء نظام صناعي متكامل للبطاريات الشمسية، يجمع بين الابتكار والتوسع الكمي، مما ساهم في تعزيز التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.