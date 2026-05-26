الصين تفرض قيوداً على سفر خبراء الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- بكين

كشفت وكالة "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء، عن عزم السلطات الصينية على فرض قيود على سفر كبار المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بالتكنولوجيا الحساسة والمنافسة العالمية في هذا القطاع.

وبحسب التقرير، فإن القيود ستشمل خبراء يعملون في شركات تقنية كبرى من بينها علي بابا غروب وديب سيك، حيث سيُطلب منهم الحصول على موافقات رسمية من السلطات المختصة قبل السفر إلى خارج البلاد.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن بكين تنظر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية الحساسة، في ظل احتدام المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والدول الغربية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز سيطرتها على التقنيات المتطورة ومنع تسرب الخبرات أو المعلومات المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.