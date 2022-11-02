الصين تغلق منطقة تضم أكبر مصنع "آيفون" في العالم

شفق نيوز / أعلنت السلطات الصينية، يوم الأربعاء، إغلاق منطقة تشنغتشو، التي تضم أكبر مصنع لشركة "آبل" المنتجة لهواتف آيفون، وذلك على خلفية رصد إصابات بفيروس كورونا.

وفر عشرات العمال من مصنع "آيفون" في الصين، لتفادي حجرهم بسبب إغلاق الموقع، إثر رصد إصابات بكورونا، كما أظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقع المصنع في مدينة تشنغتشو (وسط)، وتديره مجموعة "فوكسكون" التايوانية، ويوظف أكثر من 200 ألف شخص.

وأعلنت شركة أبل، الأسبوع الماضي، رصد عدد قليل من الإصابات من دون تحديده، ووصفت الإشاعات على الإنترنت عن وجود عشرات الآلاف من الإصابات بأنها "خاطئة بالكامل".

من جانبها، أكدت مجموعة "فوكسكون" أن الموظفين يخضعون للفحص يومياً ويلزمون الحجر الصحي في الموقع، لكن مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع أظهرت عشرات الموظفين، بعضهم يحمل حقائب، يفرون من الموقع عبر تسلق السياج ثم السير على طريق العودة إلى منازلهم.