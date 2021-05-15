الصين تعلن نجاحها بهبوط مركبة فضاء على كوكب المريخ

شفق نيوز/ ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة هبطت بنجاح على سطح المريخ اليوم السبت.

بكين - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، قولها، أن "مسبار"تيانوين-1" هبط اليوم السبت، 15 أيار / مايو، بنجاح على سطح المريخ. لافتة إلى أن"المسبار هبط بالمنطقة المحددة مسبقا، "يوتوبيا بلانيتيا".هذا وفي وقت سابق، قالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن مركبة فضائية صينية غير مأهولة ستهبط على كوكب المريخ بين 15 و19 مايو الحالي.

وأوضحت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنه من المقرر أن تهبط مركبة الفضاء الصينية "تيانوين-1" في منطقة "يوتوبيا بلانيتيا" على سطح الكوكب الأحمر في الفترة بين يومي 15 و19 مايو بتوقيت بكين.

يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للمريخ. ويعد هبوط مركبة فضائية على أرض المريخ عملية صعبة للغاية.