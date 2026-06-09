الصين تعتزم بناء أكبر مرصد فلكي في العالم

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة صينية، أن الصين تعتزم إنشاء أكبر مرصد فلكي في العالم على قمة جبل

وتشير إلى أنه وفقا لدينغ لي تساي، كبير علماء تخطيط المواقع في المراصد الفلكية الوطنية الصينية، يجري حاليا بناء أحد أقوى التلسكوبات البصرية على وجه الأرض هناك، ولن يكون الوحيد، إذ ستعمل عشرات الأجهزة الأخرى، يتراوح قطر أكبرها بين 6.5 و14.5 مترا. ومن المتوقع أن تتجاوز قدرتها مجتمعة على جمع الضوء قدرة تلسكوب ماونا كيا في هاواي.

ويعتبر مرصد مونا كيا من أكبر المراصد في العالم، حيث يضم تلسكوبين من نوع كيك بقطر 10 أمتار، وتلسكوب سوبارو بقطر 8.2 متر، وتلسكوب جيميني الشمالي بقطر 8.1 متر.

ووفقا للصحيفة تجري حاليا أعمال تجهيز الموقع وصقل المرايا وتطوير الأجهزة لتلسكوب البصري الكبير (LOT) بقطر 14.5 متر، بتكلفة 2.5 مليار يوان (حوالي 27 مليار روبل)، وتلسكوب المسح متعدد الأجسام (MUST) بقطر 6.5 متر. ومن المقرر تشغيلهما بحلول عام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين أعلنت في عام 2016، عن تدشين أكبر تلسكوب راديوي في العالم، وهو تلسكوب فاست (FAST)، وفي يوليو 2023، أعلنت عن تدشين أكبر تلسكوب راديوي شمسي في العالم، وهو تلسكوب داوتشنغ.