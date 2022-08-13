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الصين تطلق أول قطار مغناطيسي معلق "في السماء"

Category: منوعـات

Date: 2022-08-13T05:19:38+0000
الصين تطلق أول قطار مغناطيسي معلق "في السماء"

شفق نيوز/ أطلقت الصين أول قطار مغناطيسي معلق في الهواء بفضل مغناطيس دائم بإمكانه الحفاظ على القطار "في السماء"، حتى من دون تيار كهربائي، في إطار تجربة ستسمح ببدء العمل بها على صعيد تجاري.

وتم إنشاء السكك الحديدية التجريبية، التي يبلغ طولها 800 متر، باستخدام مواد مغناطيسات قوية تحتوي على عناصر أرضية النادرة لإنتاج قوة رفع قوية بما يكفي لحمل قطار في الهواء، بداخله 88 راكبا.

وعلى عكس معظم القطارات المغناطيسية، يعمل هذا القطار على ارتفاع 10 أمتار فوق سطح الأرض. ولا يوجد اتصال مادي مع السكة حيث يتحرك القطار أسفل السكة بسرعة 80 كم / ساعة،

وفقًا للباحثين في جامعة جيانغشى للعلوم والتكنولوجيا، فإن في ظل ظروف التعويم الحر وغياب الاحتكاك، لا يلزم سوى كمية صغيرة من الكهرباء لدفع القطار.

وقال الباحثون إن التقنية الجديدة تولد القليل من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وتكلفة بنائها حوالي عُشر تكلفة بناء مترو أنفاق.

وأفادت سلطات النقل المحلية أنه بعد إجراء بعض الاختبارات، سيمتد الخط على امتداد 7.5 كيلو متر، وستصل سرعته التشغيلية القصوى إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

 

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