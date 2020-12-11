الصين تطلب من المضيفات ارتداء حفاضات لهذا السبب

شفق نيوز/ أصدرت هيئة الطيران الصينـية، إرشادات سلامة جديدة للوقاية من كوفيد – 19 تتضمن اقتراحًا بأن ترتدي المضيفات حفاضات لتجنب استخدام مراحيض الطائرة.

تقدم وثيقة إدارة الطيران المدني في الصين، بعنوان الإرشادات الفنية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها لشركات الطيران. اقتراحات لممارسات النظافة بهدف حماية أفراد طاقم الرحلة من الإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمن الوثيقة، توصيات لاستخدام الكمامات الطبية وغيرها من معدات الحماية الشخصيةة. لكن أحدها أثار انتباه مستخدمي الإنترنت، والذي يوصي بأنه “من المستحسن أن يرتدي أفراد طاقم الطائرةحفاضات .يمكن التخلص منها وتجنب استخدام المراحيض باستثناء الظروف الخاصة لتجنب مخاطر العدوى”.

كما وتأتي التوصية بعد أن أصيبت امرأة مسافرة من إيطاليا إلى كوريا الجنوبية في أغسطس بـ كوفيد – 19 أثناء رحلتها. كما واستشهد المحققون بزيارتها إلى المرحاض – المكان الوحيد على .متن الطائرة حيث خلعت الكمامة – كسبب محتمل إصابتها.