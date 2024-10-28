الصين تشرع بإنشاء مصنع للسيارات الطائرة

شفق نيوز/ شرعت شركة XPeng الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في بناء مركز لبحوث وتطوير وإنتاج السيارات الطائرة في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين.

ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، ستكون قاعدة الإنتاج، التي أنشأتها شركة XPENG AEROHT، التابعة لشركة XPENG للسيارات الطائرة، أول مصنع لإنتاج أعداد كبيرة من السيارات الطائرة في العالم.

وكانت شركة XPeng قد أعلنت في يوليو الماضي، عن توقيع اتفاقية مع منطقة التنمية الصناعية في قوانغتشو للاستثمار والتعاون في مشروع Xpeng Aeroht للسيارات الطائرة. وتشير شينخوا، إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع ستبلغ 10 آلاف سيارة في السنة.

وكان نائب رئيس شركة Xpeng Aeroht وانغ تان قد أعلن في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن الشركة تخطط لبيع منتجاتها قبل نهاية عام 2024، التي ستكون سيارة معيارية تقلع من صندوقها مركبة مأهولة تتسع لشخصين.

ووفقا له، سيكون مالك هذه السيارة قادرا على قيادتها إلى أماكن مختلفة، والتوقف وإخراج الطائرة من صندوق السيارة والطيران. مشيرا إلى أنهم يعتزمون بيع السيارة في الصين أولا، لتعرض مستقبلا في السوق العالمية.

ووفقا له، ستتراوح قيمة السيارة حسب التقديرات الأولية 1-2 مليون يوان (138-276 ألف دولار)، وتتوقع الشركة تسليم سيارتها إلى الزبائن في الربع الأخير من عام 2025 .