الصين تسجل رقماً قياسياً في سرعة القطارات.. 700 كم/س خلال ثانيتين (فيديو)

شفق نيوز- بكين

حقق علماء صينيون إنجازاً علمياً بارزاً في تكنولوجيا القطارات المغناطيسية، مسجلين رقماً قياسياً عالمياً جديداً للسرعة.

وأظهرت تجربة حديثة أن مركبة اختبارية من الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع وصلت إلى سرعة 700 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط باستخدام تقنية المغناطيسية الفائقة التوصيل، قبل أن تتوقف بأمان تام.

ويعتزم الفريق العلمي في المرحلة المقبلة نقل هذه التقنية من المختبر إلى التطبيقات العملية في مجالات النقل فائق السرعة وقطاع الطيران، ما قد يفتح آفاقاً جديدة للنقل السريع على المستوى العالمي.