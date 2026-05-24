الصين ترسل رواد فضاء في مهمة لعام كامل.. ما الغاية؟

شفق نيوز - بكين

تعتزم الصين إرسال ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية (تيانغونغ)، اليوم الأحد، على متن المركبة (شنتشو-23)، في مهمة ستمتد لعام كامل لأحد أفراد الطاقم، وهو أطول بقاء في الفضاء بالنسبة لبكين.

وتهدف المهمة إلى دراسة تأثيرات الإقامة الطويلة في الفضاء على جسم الإنسان، وتأتي ضمن استعدادات بكين لهدف إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030.

وستنطلق المركبة من مركز جيوتشيوان في شمال غرب الصين باستخدام صاروخ (لونغ مارش- 2 إف) في الساعة 11:08 مساءً (15:08 بتوقيت غرينتش)، وعلى متنها رواد الفضاء الثلاثة.